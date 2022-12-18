"Укрзалізниця" з 20 грудня запускає ще один поїзд із Києва до Кишинева

"Укрзалізниця" призначає ще один поїзд у сполученні Київ – Кишинів. Таким чином, сполучення між столицями України та Молдови стає щоденним.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

У перший рейс поїзд №351/352 вирушить із Києва 20 грудня, а з Кишинева – 21 грудня і курсуватиме через день.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 17:02 та прибуватиме до Кишинева о 10:38.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 17:45 та прибуватиме до столиці України об 11:48.

Поїзд робитиме зупинки на станціях: Козятин, Вінниця, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжари, Вендичани, Могилів-Подільський, Велчинець, Окниця, Белець Ораш, Унгень.

Квитки вже доступні у застосунку та чат-боті.