"Укренерго" отримало обладнання від USAID на $100 тисяч
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"Нове обладнання загальною вартістю понад $100 тис. від наших американських партнерів з USAID вже готується для встановлення на одну з пошкоджених обстрілами росіян підстанцій", – сказано в повідомленні.
Обладнання було виготовлено спеціально під потреби "Укренерго" провідною американською компанією SEL (Schweitzer Engineering Laboratories) у максимально стислі терміни.
Зазначається, що зараз обладнання налаштовується та невдовзі поїде на об'єкт.
Як додали в "Укренерго", це та інше ключове замінене обладнання дозволять відновити роботу підстанції, а з нею – і стабільність енергопостачання у регіоні, який наразі потерпає від дефіциту потужності, передача якої ускладнена через пошкодження ключових об’єктів генерації та передачі.