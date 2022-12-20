МВФ схвалив нову моніторингову програму для України

Керівництво Міжнародного валютного фонду ухвалило Моніторингову програму із залученням Ради фонду для України.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що Рада виконавчих директорів МВФ19 грудня обговорила ухвалену керівництвом Фонду Моніторингову програму із залученням Ради фонду для України.

Програма передбачає низку заходів, направлених на посилення мобілізації доходів державного бюджету, пожвавлення внутрішнього боргового ринку, зміцнення фінансового сектора та підвищення прозорості й ефективності управління в секторі державних підприємств.

"З огляду на наявність макроекономічної рамки, підтвердженої МВФ, Україна розраховує, що затвердження програми зможе надати нашим партнерам упевненість та оптимальні умови для забезпечення достатньої ритмічності фінансових надходжень в умовах значних потреб у платіжному балансі та державному бюджеті", – прокоментував голова Національного банку Андрій Пишний.

У межах оновлення стратегії фінансового сектору НБУ разом із експертами МВФ розробить принципи оцінки якості активів та проведення стрес-тестів для банків. Це є одним із структурних маяків Моніторингової програми для України.

Програма передбачає комплекс заходів для стримування емісійного фінансування бюджету наступного року.

Програма має чотиримісячний період виконання та не передбачає безпосередньо фінансової допомоги, проте вона є необхідною передумовою для переходу до нової довгострокової програми розширеного фінансування МВФ, додали в НБУ.