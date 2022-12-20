Україна найближчими місяцями отримає ще 10 тисяч терміналів Starlink, – Федоров

Найближчими місяцями Україна отримає ще 10 тис. терміналів супутникового інтернету Starlink.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Bloomberg.

За його словами, Україна уклала угоду з корпорацією Ілона Маска Space Exploration Technologies Corp. про отримання тисяч додаткових антен Starlink для протидії російським повітряним атакам.



"SpaceX і Маск швидко реагують на проблеми і допомагають нам. Маск запевнив нас, що продовжуватиме підтримувати Україну. Коли у нас був потужний блекаут, я надіслав йому повідомлення того дня, і він миттєво відреагував і вже зробив деякі кроки. Він розуміє ситуацію", – сказав Федоров, додавши, що спілкувався з Маском безпосередньо.

Він додав, що всі фінансові питання вже вирішенні. За словами міністра, хоча контракту ще немає, уряди кількох країн Євросоюзу вже готові розділити оплату. Водночас навесні Україні потрібно буде знайти додаткове фінансування.



Федоров також наголосив, що альтернативи супутниковому зв’язку наразі немає.



Із початку російського вторгнення Україна отримала близько 22 тисяч пристроїв Starlink.