На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений об’єкт "Нафтогазу". ВIДЕО

У ніч на 20 грудня російські ракети влучили в один із об’єктів нафтогазової інфраструктури НАК "Нафтогаз України", який розташований на Харківщині.

Про це повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов у Facebook.

За його словами, постраждалих внаслідок обстрілу немає, водночас виникла масштабна пожежа, ліквідацією якої наразі займаються фахівці.

"Збитки оцінимо пізніше після завершення роботи рятувальників, але я впевнений: все зруйноване буде відновлено. На відміну від репутації країни-терориста, яка ще довго лишатиметься вигнанцем на світовій арені", – наголосив Чернишов.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" оцінює втрати у виробництві природного газу через російські обстріли газовидобувних об’єктів групи у листопаді в $700 млн.