Нічні обстріли погіршили ситуацію з енергопостачанням у центральному регіоні та Києві, – "Укренерго"

Станом на ранок зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Нічні обстріли погіршили ситуацію з енергопостачанням у центральному регіоні та у Києві.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Обстріли БПЛА об’єктів магістральних мереж у центральному регіоні, які відбулися вночі 19 грудня, а також артобстріли на сході України призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та м. Києві", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у столиці забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті – живлення критичної інфраструктури.

Водночас очікується, що сьогодні вдасться включити певне обладнання, яке дозволить дещо підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів.