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Ціну на Starlink для України знизили на $100

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Ціну на Starlink для України знизили на $100
Ціну на замовлення терміналів супутникового інтернету Starlink для України на офіційному сайті знову знизили – з $700 до $600.

Про це повідомляє ain.ua із посиланням на дані компанії.

Водночас вартість самої підписки залишилась незмінною із моменту останнього підняття цін в листопаді, і становить $75.

Ціну на Starlink для України знизили на $100 01

Як раніше повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Україна уклала угоду з корпорацією Ілона Маска Space Exploration Technologies Corp. Найближчими місяцями Україна отримає ще 10 тис. терміналів супутникового інтернету Starlink.

Нагадаємо, у кінці листопада Кабінет міністрів вніс засоби супутникового доступу до мережі інтернет (Starlink) до переліку товарів, які постачаються на територію України без сплати мита та ПДВ.

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Топ коментарі

  • vuiko dobrui
    для українських військових (ЗСУ, НацГвардія, Тероборона, тощо) усе апсолютно безплатно, вірніше за рахунок платників податків США !!! Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
  • Eques Patriam
    Так
  • Sergey Adamenko 58af8f72
    Может кто хочет. Видео отзывов уже полно в youtube. Но исспользование в многоэтажках - есть нюансы.
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