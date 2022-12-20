У Києві відновили водопостачання, – Кличко

У столиці відновили систему водопостачання. Наразі на водопровідних насосних станціях запустили в роботу насосні агрегати.

Водночас, як зазначив міський голова Києва Віталій Кличко, потрібен певний час, щоб вода дійшла до всіх споживачів.

"Водопостачання вже поступово з’являється в домівках киян. Спершу – на нижніх поверхах будинків. Тиск на верхніх поверхах багатоповерхових будинків зазвичай забезпечують додаткові станції підкачки, на запуск яких потрібен час і електрика", – наголосив він.

За словами мера столиці, комунальники продовжують працювати, щоб повернути водопостачання в помешканнях всіх киян.

Раніше в КМДА повідомляли, що у зв'язку з проведенням відновлювальних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури у місті можливі перебої з водопостачанням.

Як повідомлялося, станом на ранок 20 грудня в енергосистемі країни зберігається значний дефіцит потужності. Нічні обстріли погіршили ситуацію з енергопостачанням у центральному регіоні та у Києві.