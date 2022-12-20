Банки Італії припиняють міняти готівкову гривню на євро

У середу, 21 грудня, завершується дія програми обміну готівкової гривні на євро у визначених банках Італії. Це останній день, коли здійснюються відповідні операції.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

У регуляторі нагадали, що програма обміну була започаткована на основі угоди, укладеної між НБУ та Банком Італії.

Зазначається, що така угода дала можливість українським громадянам, які через війну вимушено залишили Україну та перебували в Італії, обміняти наявну у них готівкову гривню на євро для задоволення життєвих потреб.

Наразі програма обміну завершується через зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну.

Загалом станом на 16 грудня за період дії угоди українці обміняли на євро в Італії понад 10 млн грн.

Подібні програми вже завершилися в Польщі, Німеччині, Швеції, Швейцарії, Литві, на Мальті, а також у Нідерландах, Бельгії та Латвії.