Кабмін оприлюднив порядок роботи "пунктів незламності"

Кабінет міністрів затвердив порядок організації та функціонування так званих "пунктів незламності".

Відповідну постанову №1401 уряд ухвалив на засіданні 17 грудня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно із документом, "пунктом незламності" є приміщення будівлі (споруди) або спеціально зведений намет, або транспортний засіб, які передбачені для тимчасового перебування людей і в яких створені та підтримуються умови, мінімально необхідні для збереження життя та здоров'я населення у разі порушення сталої роботи систем життєзабезпечення.

Розгортання та функціонування "пунктів незламності" організується міністерствами, центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, обласними, Київською міською держадміністраціями (військовими адміністраціями) та органами місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання державної та приватної форми власності (за згодою).

У постанові зазначається, що стаціонарні пункти незламності розгортаються у приміщеннях об'єктів державної та комунальної власності, а також приватної власності з ініціативи власника чи орендаря такого приміщення.

Мобільні "пункти незламності" розгортаються у визначених владою та суб'єктами господарювання державної та приватної форми власності місцях.

"Розгортання та функціонування стаціонарних та мобільних "пунктів незламності" здійснюється за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, коштів суб'єктів господарювання державної форми власності, а також інших не заборонених законодавством джерел", – йдеться у порядку.

Згідно з документом, кількість "пунктів незламності" визначається самостійно відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до потреб населення територій територіальних громад та Києва.

Крім того, кількість "пунктів незламності" може визначатися з урахуванням пропозицій та рекомендацій Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відповідного рівня.

Відповідно до порядку, "пункти незламності" функціонують у цілодобовому режимі або за графіком, визначеним Комісією з ТЕБ та НС відповідного рівня, за винятком пунктів, розгорнутих у приміщеннях суб'єктів приватної форми власності, графік роботи яких визначається власником або орендарем об'єкта.

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У Кабміні наголошують, що робота "пунктів незламності" відокремлюється від роботи пунктів для допомоги безпритульним.

"Припинення роботи "пунктів незламності" здійснюється у разі забезпечення постійної роботи систем життєзабезпечення за рішенням суб'єкта, який організовує розгортання та забезпечує його функціонування, з інформуванням населення про завершення роботи такого пункту", – йдеться у порядку.

Крім того, документ доповнюється інструкцією діяльності "пункту незламності" та переліком комплектації пункту.

У зв'язку з цим міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) доручено забезпечити виконання завдань та заходів, передбачених цим порядком.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський анонсував створення "пунктів незламності" на випадок тривалої відсутності електропостачання внаслідок нових масованих ракетних російських ударів. За його словами, станом на 23 листопада вже було підготовано понад 4 тисячі таких пунктів.