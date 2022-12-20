Україна отримала грант від США на $2 мільярди

До держбюджету України надійшли грантові $2 млрд від США з Цільового фонду Світового банку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що це вже другий транш з гранту загальним розміром $4,5 млрд. Кошти надані США через Цільовий фонд Світового банку, у межах проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Залучені кошти спрямують на забезпечення пенсійних виплат та заробітних плат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Загалом, після початку повномасштабного вторгнення РФ, Україна отримала від США вже $12 млрд у формі грантів. Так, Сполучені Штати є найбільшим донором прямої бюджетної допомоги серед усіх країн-партнерів у 2022 році.

Як повідомлялося, 19 грудня Укрїна отримала від Канади додаткові 500 млн канадських доларів ($367 млн). Це кошти п’ятирічних "Облігацій суверенітету України", які уряд Канади розмістив для підтримки України.