Найбільша американська страхова компанія позбулася бізнесу в Росії
Після зміни власника російська страхова компанія змінить назву на "Гардія", при цьому нинішній менеджмент та колектив страховика продовжать роботу, пише російський "Коммерсант".
Вартість угоди не розкривається, офіційно у AIG її не коментують.
Група AIG займає провідні позиції на світовому ринку страхування та працює у Росії з 2004 року. Компанія пропонує програми особистого та майнового страхування, страхування життя, пенсійне страхування і т. д.
На російському ринку AIG переважно займалася страхуванням великих ризиків, які перестраховувалися у компаніях материнської групи. За даними російського агентства "Експерт РА", за підсумками 2021 року дочірня компанія AIG в Росії займала 46 місце за сукупним обсягом премій на місцевому ринку (4,2 млрд руб.).
Компанія Russia Partners – дочірнє підприємство Siguler Guff&Company, багатопрофільної компанії з управління прямими інвестиціями капіталу корпоративних та публічних фондів. На початок 2014 року сумарні капіталовкладення під управлінням Russia Partners становили понад $1 млрд.
Як повідомлялося, цього року цілий ряд світових страхових компаній пішов з Росії, включаючи страховий підрозділ Societe Generale, Zurich Insurance Group та Allianz Group.