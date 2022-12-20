Антимонопольний комітет наклав рекордний за рік штраф за змову на публічних закупівлях

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету наклала найбільший у 2022 році штраф за змову, здійснену учасниками під час публічних закупівель, – понад 92 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Комітет визнав, що приватна виробничо-комерційна фірма "Фіалка" і ТОВ "Стиль-Декор" вдалися до антиконкурентних узгоджених дій під час участі у закупівлі: "Реконструкція стадіону "Авангард" на вул. Замковій, 34 у м. Рівному".

Замовником послуги було Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради. Очікувана вартість закупівлі становила 202,26 млн грн.

"Під час розгляду справи Комітетом було зібрано достатньо доказів для доведення факту порушення, а саме - що вказані суб’єкти господарювання узгоджували між собою поведінку під час участі у торгах, через що конкуренцію між ними було усунуто", – йдеться у повідомленні.

За змову на публічних закупівлях "Фіалка" і ТОВ "Стиль-Декор" оштрафовані на загальну суму 92 093 458 грн.