"Електронна черга" для вантажівок на кордоні з Польщею припинила працювати через тиждень після запуску

Сервіс "Електронна черга перетину кордону" – "єЧерга" – для вантажних транспортних засобів, запущений 12 грудня в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні Польщею, тимчасово припинив роботу.

Як повідомляє Державна служба безпеки на транспорті, він не працюватиме 4 дні – із 20 грудня до 24 грудня, у цей час перетин кордону буде здійснюватися в порядку живої черги (після закінчення черги з зареєстрованих 16 грудня).

"20-23 грудня водії та перевізники самі визначатимуть, коли їм зручно прибути до терміналу та стати в живу чергу. Тимчасовий перехід до такого режиму необхідний для підготовки перезапуску сайту електронної черги та проїзду автомобілів, які раніше встали в чергу але не встигли виїхати", – зазначається у повідомленні.

У відомстві уточнили, що сервіс вийшов з ладу 16 грудня після тривалих перебоїв з енергопостачанням. Наразі триває робота з відновлення основного та резервних серверів сайту echerha.gov.ua.

"23 грудня о 09:00 запис в "єЧергу" на сайті echerha.gov.ua буде відновлено. Найближча дата, на яку 23 грудня відкриється запис у загальній черзі – 25 грудня, 12:00; у черзі на ветеринарний контроль – 27 грудня, 12:00", – зазначається у повідомленні.

Держтрансбезпека попереджає, що з 12:00 25 грудня проїзд у загальній черзі через пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" буде виключно за записом на сайті echerha.gov.ua.

Як повідомлялося, 12 грудня в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", що на кордоні Польщею, почала функціонувати "Електронна черга перетину кордону" – "єЧерга" – для вантажних транспортних засобів.