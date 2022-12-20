Кремль конфіскує нерухомість Дерипаски вартістю $1 мільярд після критики війни в Україні, – FT

Російський суд прийняв рішення конфіскувати активи Олега Дерипаски вартістю близько $1 мільярда після низки критичних висловлювань мільярдера щодо розв’язаної Росією повномасштабної війни проти України.

Зокрема, краснодарський суд вирішив арештувати готельний комплекс "Імеретинський" та яхтовий порт у Сочі, які належать компанії "РогСибАл" Дерипаски, пише The Financial Times (FT) з посиланням на два поінформовані джерела.

Видання зауважує, що Дерипаска вже одразу після початку російського вторгнення в Україну опублікував у соцмережах кілька дописів, які можна було розцінити як критику дій Росії.

"Нам потрібен мир якомога швидше, оскільки ми вже пройшли точку неповернення", – написав він у Twitter у березні.

За даними джерел видання, того ж місяця Кремль попросив бізнесмена пом'якшити критику російської агресії і це прохання повторювалося як мінімум ще один раз. Проте в червні Дерипаска заявив, що "знищення України було б колосальною помилкою".

Вже через два тижні після цього науково-освітній і туристичний кластер "Сіріус", створений під протекторатом Владіміра Путіна, подав три позови проти компанії Дерипаски, якій на праві оренди належала земля в Сочі. У підсумку суд арештував порт для яхт та готельний комплекс "Імеретинський" загальною вартістю $1 млрд.

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Формально "Сіріус" у суді вказував, що компанія "РогСибАл" порушила договір оренди, оскільки Дерипаска не перепрофілював порт у спеціально обладнану гавань для яхт і збудував "самовільні споруди" на території колишнього олімпійського села. Краснодарський суд став на бік "Сіріуса", хоча на знімках, зроблених у порту, видно пришвартовані яхти.

Рішення про арешт активів Дерипаски було винесено у вересні. Після цього заступник генпрокурора РФ подав окремий позов проти "РогСибАлу" до Московського міського суду. Прокуратура домагалася арешту комплексу "Імеретинський" та передачі майна у власність РФ. З документів випливає, що було вжито "заходів щодо забезпечення позову, а "все нерухоме майно" "РогСибАлу" заарештовано.

Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков назвав "Сіріус" дітищем Путіна. При цьому він стверджує, що "це не має жодного відношення до судових справ".