Податкова не штрафуватиме бізнес за невчасну подачу звітності через відключення світла, – Гетманцев

Державна податкова служба не штрафуватиме платників податків за недотримання термінів подачі звітності через відключення електроенергії.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Платники податків звільняються від фінансової відповідальності за не подання податкової звітності в граничні терміни, що спричинено відключенням електроенергії у зв’язку з ракетники ударами держави-агресора", – наголосив Гетманцев.

"Таке відключення електроенергії для платника податків та контролюючого органу є непередбачуваною обставиною та має ознаки непереборної сили. Тому, за таких умов платники податків, користуючись підпунктом 112.8.9 пункту 112 статті 112 Податкового кодексу України, звільняються від фінансової відповідальності", – пояснив голова Податкового комітету.