Кабмін зобов’язав "Нафтогаз" постачати газ виробникам електроенергії за пільговими цінами

Через російські масовані атаки на об’єкти енергетики Кабінет міністрів доручив НАК "Нафтогаз України" постачати газ для виробництва електроенергії за пільговими цінами.

Про це голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов розповів у інтерв'ю українській редакції Forbes.

"Важливе рішення нещодавно ухвалив Кабмін, а саме: газове ПСО для виробників електроенергії. Рішення має бути незабаром опубліковане. "Нафтогаз" постачатиме газ для виробників електроенергії за ціною, нижчою від ринку, залежно від умов поставки: 11 000 грн та 16 500 грн за 1000 кубометрів. Це дасть змогу виробникам тепла використовувати газ для виробництва електроенергії не у збиток", – повідомив Чернишов.

Водночас він наголосив, що за можливості ТЕС та ТЕЦ мають використовувати для виробництва електроенергії вугілля.

"Треба підкреслити, що електростанції того ж "Центренерго" мають насамперед спалювати вугілля. За ПСО працювати на газу для них може бути вигідніше, ніж на вугіллі", – зауважив голова "Нафтогазу".

Він визнав, що наразі використання пільгового газу для генерації електроенергії замість вугілля важко проконтролювати.

Читайте також: Кабмін зобов’язав "Нафтогаз" постачати газ виробникам тепла за пільговими цінами (оновлено)

Чернишов додав, що у найближчі три місяці "Нафтогаз" має забезпечити достатні обʼєми газу для виробництва тепла й електроенергії, щоб пройти зиму.

За його словами, вже отриманих від партнерів коштів на загальну суму $850 млн вистачить, щоб закупити близько 0,5 млрд кубометрів газу у січні-лютому, однак цих обсягів недостатньо.

"Додатково до цього, до кінця опалювального періоду, нам необхідно ще майже 2 млрд кубометрів. Причина – масовані ракетні удари по енергосистемі. Не весь газ у сховищах належить державному "Нафтогазу". В сховищах є частина газу приватних видобувників та іноземних компаній", – додав Чернишов.

Як повідомлялося, раніше пільгові ціни на газ для ТЕС і ТЕЦ діяли лише для виробництва теплової енергії, у вересні Кабмін продовжи їх дію до 30 квітня 2023 року.