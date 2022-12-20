Німеччина хоче імпортувати трубопроводом "Дружба" з Росії казахстанську нафту замість російської

Німеччина спростовує заяви "Транснєфті" про плани імпортувати російську нафту у 2023 році, натомість німецькі НПЗ планують отримувати нафту із Казахстану.

Про це у Міністерстві економіки та захисту клімату ФРН (BMWK) повідомили у відповідь на запит Deutsche Welle.

У міністерстві наголосили, що власники нафтопереробних заводів у Лойні та Шведті (досі ці НПЗ на сході Німеччини постачали "Дружбу") у новому році закуповувати нафту в Росії більше не будуть.

"Повідомлення, згідно з якими Німеччина замовила російську нафту, не відповідають дійсності", – прокоментувала речниця міністерства Сузанне Унград.

Вона пояснила, що внаслідок переговорів власників заводу PCK Raffinerie у Шведті з представниками Казахстану цей НПЗ із січня забронював "відповідні потужності нафтопровідної системи ("Транснєфті", – ред.) для казахстанської нафти".

"Таким чином це не замовлення нафти, а бронювання потужностей для транспортування нафти", – уточнила Унград.

Обсяги, транспортування яких забезпечить "Транснєфть" через свій нафтопровід "Дружба", підуть транзитом через Польщу.

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Вона послалася на власників заводів у Лойні (належить французькому концерну TotalEnergies) та у Шведті (належить російській компанії "Роснефть", британській Shell та італійській Eni, але наразі перебуває під управлінням німецької держави). Вони повідомляють, що ведуть переговори про майбутні довгострокові контракти, які передбачають постачання цих НПЗ через порти Гданськ (Польща) і Росток (Німеччина).

Зокрема, нафтопровід із Ростока заброньовано на повну потужність. Однак наразі цей нафтопровід здатний завантажити PCK Raffinerie приблизно на 60-70%. Тому поки не налагоджено імпорт нафти через Гданськ довелося для постачання з Казахстану додатково бронювати потужності "Дружби", пояснили у Мінекономіки ФРН.

У відомстві додали, що нафтопереробний завод (НПЗ) PCK Raffinerie GmbH у Шведті станом на січень має "зарезервовані потужності для казахстанської нафти у трубопровідній системі".

Раніше голова "Транснєфті" Микола Токарєв заявив, що Польща та Німеччина всупереч своїм обіцянкам планують продовжувати імпорт нафти з Росії.

"От оголосили, що не братимуть з 1 січня у Росії нафту. А до нас прийшли заявки зараз від польських споживачів: наступного року 3 мільйони тонн дайте нам і на грудень 360 тисяч тонн, і на перший квартал Німеччина вже подала заявку – теж дайте", – заявив він в ефірі російського телебачення.

Згодом офіційний представник російської "Транснєфіті" Ігор Дьомін заявив , що Казахстан не звертався до компанії для прокачування нафти у напрямку Німеччини.

Постачання нафти трубопроводами з Росії не потрапляють під дію ембарго, яке Євросоюз запровадив із 5 грудня.

Німеччина та Польща, які отримують російську нафту північною гілкою "Дружби", зобов'язалися відмовитися від неї до грудня.