Банк Англії представив нові банкноти із зображенням короля Чарльза III

Портрет короля з’явиться на всіх чотирьох полімерних банкнотах номіналом 5, 10, 20 і 50 фунтів стерлінгів, повідомляється на сайті банку.

Зображення короля з’явиться на лицьовій стороні банкнот, а також у прозорому захисному вікні. Інші частини дизайну банкнот залишиться незмінними.

У Банку Англії зазначають, що купюри із зображенням Єлизавети II не будуть вилучати з обігу.

"Нові банкноти будуть надруковані лише для заміни зношених і для задоволення зростання попиту на банкноти. Наш підхід відповідає вказівкам Королівського дому щодо мінімізації екологічного та фінансового впливу цієї зміни", – зазначається у повідомленні.

