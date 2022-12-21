Ахметов вирішив обанкрутити свій металургійний комбінат у окупованому Маріуполі

Господарський суд Запорізької області 19 грудня розпочав справу про банкрутство ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" (ММК ім. Ілліча), призначивши підготовче засідання на 27 лютого наступного року.

Про це йдеться у повідомленні компанії у системі розкриття НКЦПФР, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Причини відкриття провадження у справі про банкрутство емітента: захоплення та руйнування Єдиного майнового комплексу ПрАТ "ММК ім. Ілліча" в окупованому м. Маріуполі і як наслідок неплатоспроможність, неможливість виконання грошових зобов'язань перед кредиторами, зокрема перед ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод", – йдеться у повідомленні компанії.

Згідно з ним, ініціатором відкриття справи про банкрутство є ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод", яке, як і ММК ім. Ілліча, входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новінського.

Арбітражним керуючим суд призначив директора адвокатського об'єднання "Інсолв" Олексія Сокола, який керував санацією "Дніпровського меткомбінату", цілісний майновий комплекс якого минулого року на тендері купив "Метінвест".

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" Ріната Ахметова (71,24%) та "Смарт-Холдинг" Вадима Новінського (23,76%), які спільно управляють компанією.