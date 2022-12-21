Кабмін призначив тимчасового очільника Держкосмосу
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Кабінет міністрів тимчасово поклав обов’язки очільника Державного космічного агентства на Володимира Беня.
Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.
"Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державного космічного агентства України на Беня Володимира Петровича", – зазначив він.
Раніше він обіймав посаду першого заступника голови Держкосмосу.
Як повідомлялося, 9 грудня Кабінет міністрів звільнив Володимира Тафтая з посади голови Державного космічного агентства України. Він очолював Держкосмос з лютого 2021 року. Серед іншого, він відповідав за запуск українського супутника "Січ-2-30".