Кабмін призначив тимчасового очільника Держкосмосу

Кабінет міністрів тимчасово поклав обов’язки очільника Державного космічного агентства на Володимира Беня.

Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

"Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державного космічного агентства України на Беня Володимира Петровича", – зазначив він.

Раніше він обіймав посаду першого заступника голови Держкосмосу.

Як повідомлялося, 9 грудня Кабінет міністрів звільнив Володимира Тафтая з посади голови Державного космічного агентства України. Він очолював Держкосмос з лютого 2021 року. Серед іншого, він відповідав за запуск українського супутника "Січ-2-30".