Уряд хоче зупинити дію угоди про трудову міграцію з РФ та Білоруссю

Уряд під час засідання 20 грудня ухвалив проєкт закону про зупинення дії угоди про співробітництво в галузі трудової міграції з Росією та Білоруссю.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема, йдеться про Угоду про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів та Протокол про внесення змін і доповнень до угоди від 15 квітня 1994 року, а також відповідне розпорядження уряду.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, уряд послідовно переглядає свої міжнародні договори з країнами-агресорами, але ця справа не дуже швидка.

"Хочу зауважити, що Україна не виходить із відповідної Угоди в рамках СНД, а саме зупиняє її дію у відносинах з двома окремими країнами –РФ та Республікою Білорусь.

Таке рішення прийняте, щоб статус України у цій сфері залишився чинним по відношенню до інших країн СНД (Казахстан, Киргизстан, та інші.). Тобто права громадян України, які працюють у цих країнах, не постраждають", – наголосила вона.

Найближчим часом цей законопроєкт буде внесено на розгляд народних депутатів.