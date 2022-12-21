В енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності, – "Укренерго"

Станом на ранок 21 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, а також обмеження, спричинені пошкодженнями магістральних мереж через систематичні ворожі удари.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень. Наразі працюють усі види генерації", – йдеться у повідомленні.

Водночас ситуація у центральному регіоні, зокрема й у Києві, залишається все ще складною.

Крім того, ворог вночі знову обстрілював артилерією деокуповані райони на сході та півдні країни, внаслідок чого пошкоджені електромережі. Ремонтні роботи вже розпочато.

Відновлення пошкоджених росіянами мереж тривають безперервно, додали в компанії.

Як повідомлялося, внаслідок масованої атаки дронів-камікадзе у ніч на понеділок Росія пошкодила декілька об’єктів енергетичної інфраструктури.