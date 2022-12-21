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Під час перевірок обленерго виявили майже 200 порушень, пов’язаних з відключеннями світла

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Під час перевірок обленерго виявили майже 200 порушень, пов’язаних з відключеннями світла
Державна інспекція енергетичного нагляду, Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та правоохоронці провели позапланові перевірки операторів системи розподілу (обленерго) у кожній області.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час засідання Антикризового енергетичного штабу.

За словами очільника Держенергонагляду Руслана Слободяна, за підсумками першого етапу перевірок зафіксовано 193 порушення вимог нормативно-правових актів у галузі електроенергетики.

Найпоширеніші з них:

  • порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії;
  • застосування стабілізаційних графіків, непередбачених чинним законодавством;
  • відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури;
  • недотримання тривалості відключення;
  • відсутність погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.

Зазначається, що лідерами щодо виявлених порушень є ПрАТ "Волиньобленерго", ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", АТ "Полтаваобленерго", ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", ВАТ "Тернопільобленерго" та ВАТ "Чернігівобленерго".

Водночас найменше порушень зафіксовано в АТ "Прикарпаттяобленерго", АТ "Харківобленерго" та ПрАТ "Кіровоградобленерго".

На операторів системи розподілу складені відповідні акти щодо порушень. Порушення мають бути усунені до 31 грудня. У разі невиконання приписів будуть вжиті заходи відповідно до чинного законодавства.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що заходи з перевірки операторів мають відбуватися на постійній основі на період воєнного часу.

"Усі ми розуміємо, що нерівномірність у відключеннях світла є. Одні будинки можуть бути без світла по вісім, десять і більше годин, тоді як інші, інколи навіть навпроти, по вісім-десять годин зі світлом. Це питання справедливості для людей. Тому робота таких груп із перевірки має бути постійною", – зазначив він.

Очільник уряду також доручив Міненерго та Держенергонагляду щоп’ятниці надавати публічний звіт для суспільства щодо виявлених порушень в операторів системи розподілу та щодо вжитих заходів для їх усунення.

Топ коментарі

  • freedom of speech
    Удары по энергосистеме Украины, как лакмусовая бумажка, проявили полный хаос в в системах управления стратегической отраслью. (Отдельный вопрос: Как стратегическая отрасль, имеющая прямое отношение к государственной безопасности Украины, оказалась в частных руках ...)
    Полный хаос и бардак власть решает ... замалчиванием. Мол: "военная тайна", "а то путин нападет ..." и т.п.
    Утверждаю: НЕТ никакой тайны в том:
    1. ЧТО конкретно повреждено
    2. ЧТО конкретно (в деталях и по пунктах) делает владелец поврежденных ресурсов
    3. В какие сроки планируется восстановление.
    4. Какая предусмотрена ответственность за срыв сроков
    5. Какие ресурсы необходимы для ускорения сроков восстановления
    6. Источник финансирования восстановления
    7. ЧТО конкретно делает государство для помощи, контроля и ускорения восстановления.

    Отсутствие ответа на эти вопросы означает только одно - никто никуя не делает. Ну как "никуя" ... Нам говорят: Делаем всё возможное. А знаете что такое "всё возможное"? Поясню на примере Днепра.
    До войны в Днепре работало 2 ночных аварийных бригады и 4 дневных. А знаете сколько сейчас? СТОЛЬКО ЖЕ!
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  • Colt
    Работники ДТЭК стараются, а Ахметов был и остаётся врагом Украины.
    Неоправданными отключениями гнобит ненавистные ему регионы.
  • Deodar Revolution
    Облэнерго должны быть национализированы. Если конечный бенефициарный собственник является структурой близкой к рф - все законопослушные плательщики за свет становятся пособниками/спонсорами терроризма
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