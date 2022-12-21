Росія та Іран будують новий торговельний маршрут за понад $20 мільярдів в обхід санкцій

Росія та Іран будують новий 3000-кілометровий трансконтинентальний торговельних шлях від східного краю Європи до Індійського океану. Це дозволить їм менше залежати від санкцій.

Про це пише Bloomberg.



Обидві країни витрачають мільярди доларів на прискорення доставки вантажів річками та залізницями, з’єднаними Каспійським морем. Дані відстеження суден, зібрані Bloomberg, показують, що десятки російських та іранських суден, включно з деякими, які перебувають під санкціями, вже курсують цим маршрутом.



Цей новий коридор дозволить Росії та Ірану скоротити тисячі кілометрів від існуючих маршрутів. На його північному кінці знаходиться Азовське море, яке межує з анексованим Кримом, південно-східним узбережжям України, включно з окупованим портом Маріуполь.



Звідти річкові, морські та залізничні мережі простягаються до іранських вузлів на Каспійському морі та зрештою до Індійського океану.





Експертка лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень Марія Шагіна оцінює, що Росія і Іран інвестують до $25 млрд у внутрішній торговий коридор, аби полегшити рух товарів, який країни Заходу хочуть зупинити.

"Обидві країни грають у кішки-мишки. Вони досліджуватимуть усі лазівки для транспортування заборонених продуктів і зброї". – каже вона.



Це викликає занепокоєння у США та їхніх союзників, оскільки вони намагаються заблокувати передачу іранських безпілотників та інших військових засобів, які допомагають РФ у війні в Україні.



"Це сфера, за якою ми уважно спостерігаємо, як за цим маршрутом, так і загалом за ірансько-російськими зв’язками", – сказав очільник офісу координації санкційної політики США Джеймс О'Брайен. "Ми стурбовані будь-якими зусиллями, спрямованими на те, щоб допомогти Росії уникнути санкцій".



Окрім торгівлі зброєю між країнами, існує ще низка вагомих економічних причин для нового транзитного маршруту.



Кораблі, що пливуть річками Дон і Волга, традиційно торгують енергоносіями та сільськогосподарськими товарами. Іран є третім за величиною імпортером російського зерна, але частка може ще збільшитися. Країни оголосили про низку нових торговельних угод, які охоплюють товари, включаючи турбіни, полімери, медичні товари та автомобільні запчастини. Росія також постачає ядерне паливо та компоненти для іранського реактора в Бушері.



Росія хоче компенсувати розрив своїх комерційних зв’язків з Європою, яка до війни була її найбільшим торговим партнером, а також знайти обхідні шляхи для санкцій США та Європейського Союзу.