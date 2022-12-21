Нове керівництво "Укрнафти" почало звільняти колишніх топменеджерів компанії, – ЗМІ

Нове керівництво ПАТ "Укрнафта" ухвалило рішення звільнити декількох топменеджерів компанії.

Про це пише enkorr із посиланням на власні джерела.

Йдеться насамперед про віцепрезидента Фелікса Луньова, очільника департаменту збуту нафти і газу Андрія Куща та голову юридичної служби В’ячеслава Карташова.

"Рішення прийнято, процес звільнення перебуває на різних етапах у кожного, але це лише питання часу", – зазначив співрозмовник видання.

Андрій Кущ та В’ячеслав Карташов працювали в "Укрнафті" з 2003 року, коли група "Приват" отримала операційний контроль над компанією. Раніше Карташов працював особистим адвокатом Ігоря Коломойського. Кущ був куратором аукціонів з продажу нафти та скрапленого газу.

Фелікс Луньов був призначений віцепрезидентом "Укрнафти" у 2016 році.

Також відомо про звільнення інших співробітників компанії середньої ланки.

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Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад. Новим керівником "Укрнафти" та "Укртатнафти" призначили ексгендиректора мережі заправок WOG Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.