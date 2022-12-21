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Українські олігархи наразі перебувають під підвищеною увагою СБУ, – Малюк

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Українські олігархи наразі перебувають під підвищеною увагою СБУ, – Малюк
До українських олігархів наразі підвищена увага з боку Служби безпеки.

Про це заявив очільник СБУ Василь Малюк в інтерв’ю "1+1", передає Укрінформ.

"Українські олігархи зараз знаходяться під підвищеною увагою СБУ. Окремі з них зараз ходять на допити. А в разі необхідності їм теж доведеться брати до рук зброю і ставати в окопі пліч-о-пліч. Бо вони такі ж громадяни, як і всі. Окрім святого права захищати землю, це святий обов’язок кожного чоловіка", – сказав він.

Раніше президент Володимир Зеленський казав, що українські олігархи з початку війни поводяться по-різному, водночас висновки щодо них будуть зроблені після перемоги та завершення війни.

Як повідомлялося, українські бізнесмени-олігархи Рінат Ахметов, Сергій Тігіпко, Віктор Пінчук та Галина Герега заявили, що вважають Росію – країною агресором та її президента Путіна – воєнним злочинцем.

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    заявил Малюк олигарху-владельцу канала, которому он давал интервью.
  • volley
    Хто -небудь скаже цьому зеленому запроданцю , що реальні олігархи-бабломойський , пінчук, ахмєтка та іже з ними-срут йому на голову, цьому ручному керівнику СБУ, та чхали на його попередження, бо мають у себе в кишені керівника країни , як маріонетку, тому творили та будуть творити, що хочуть, поки в нас наполеоній ботевтік шашликович препіздент.

    Все знає ця зелена п...., але гра на публіку для тупих зеледрочеров- це іхнє все!
  • Mykola Trofimenko 644016fc
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