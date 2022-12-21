Валюти Грузії та Вірменії стали лідерами зростання у світі через переїзд росіян, – Bloomberg

Масовий виїзд росіян, спричинений вторгненням РФ в Україну, цього року поставив валюти колишніх радянських республік на перше місце у світовому рейтингу.

Про це пише Bloomberg.



Валюти Грузії та Вірменії, а також Таджикистану мають одні з найкращих показників щодо долара США після того, як туди переїхали десятки тисяч російських громадян, привізши з собою заощадження на мільярди доларів.



Невеликі країни є привабливими притулками, тому що там не потрібні візи, говорять російською мовою і немає обмежень на переведення заощаджень до місцевих банків.

Це призвело до того, що з початку року вірменський драм зріс більш ніж на 22% до долара, що є найкращим показником зростання серед валют світу. Грузинський ларі і таджицький сомоні зміцнилися більш ніж на 16% і 10% відповідно, перевершивши зростання російського рубля, який більше не є вільно торгованою валютою.

"Саме росіяни, які переїжджають у ці країни надовго через геополітичні проблеми, зберігають свої гроші в таких валютах і підштовхують обмінний курс", – зазначили у Freedom Holding Corp.



За даними Національного банку Грузії, війна пояснює п’ятикратне збільшення грошових переказів, які надходять до Грузії з Росії цього року, що еквівалентно понад 60% усіх переказів і перевищує $1,75 млрд.

Грошові перекази до Вірменії за перші десять місяців склали $2,8 млрд, що майже вчетверо більше порівняно з тим же періодом 2021 року. У жовтні вони досягли найвищого рівня принаймні з 2004 року, повідомив центральний банк Вірменії.



Водночас вплив приїзду росіян на валюту сильніший у невеликих колишніх республіках. Казахстан, населення якого становить 19 млн осіб, що приблизно в 6 разів більше, ніж у Вірменії та Грузії, також отримав приплив коштів з Росії, але курс тенге до кінця року має втратити 7,5% до долара.

Очікувалося, що сусіди Росії постраждають, оскільки їхній найбільший торговельний партнер потрапив під міжнародні санкції. Насправді величезний приплив капіталу збільшив їхні валютні резерви та покращив баланс поточних операцій.

У другому та третьому кварталах економіка Вірменії виросла двозначними цифрами, а економіка Грузії за три місяці до вересня продемонструвала зростання майже на 10%.



У Таджикистані грошові перекази зросли щонайменше на 50% у першому півріччі. Це означає, що економіка країни цього року зросте на 7% у порівнянні з попередніми прогнозами на 4-5%.