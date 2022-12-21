РФ та Білорусь продовжують продавати деревину в Євросоюз, маскують її під казахстанську та киргизьку, – розслідування

Російські й білоруські лісові матеріали, які потрапили під санкції Євросоюзу, продовжують постачати на ринки ЄС. Їх продають під виглядом казахстанського й киргизького лісу.

Про це йдеться у розслідуванні Білоруського розслідувального центру, литовського видання Siena і організації журналістів-розслідувачів OCCRP, передає Радіо Свобода.

Москва і Мінськ були основними постачальниками лісової продукції для ЄС. Євросоюз розраховував скоротити доходи режимів Путіна та Лукашенка на мільярди євро, заборонивши купувати у них лісоматеріали. Утім, після заборони на імпорт до країн ЄС різко зросли постачання із Центральної Азії.

Території Казахстану і Киргизстану майже не вкриті лісами, обидві країни практично не виробляють деревину. Але, за документами, імпорт дерева до ЄС із цих двох країн за пів року зріс у 66,6 раза порівняно з попереднім роком. Більшість ввозиться через Латвію, Литву, Польщу, Німеччину й Данію.

Під виглядом потенційних продавців лісу журналісти виявили кілька компаній, які обіцяли зробити фальшиву документацію на білоруський ліс. Пізніше вони заперечували, що говорять про обхід санкцій.