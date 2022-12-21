Статки Ілона Маска скоротилися до мінімуму за два роки після падіння акцій Tesla
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Статки американського мільярдера Ілона Маска продовжують падати через тиждень після того, як він втратив місце найбагатшої людини у світі. Його власний капітал упав на $7,7 млрд у вівторок після того, як акції Tesla Inc. зазнали найбільших одноденних втрат з жовтня.
За даними Bloomberg, Маск 13 грудня втратив свій статус найбагатшої людини у світі, своїм місцем він поступився магнату Бернару Арно.
Збитки Маска за рік тепер становлять $122,6 млрд, що перевищує суму, яку він заробив у 2021 році, коли його статки зросли до числа найбільших в історії.
Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, статки генерального директора Tesla наразі становлять $147,7 млрд, що є найнижчим показником більш ніж за два роки. Статки Маска в основному складаються з акцій та опціонів Tesla.
Капітал Маска почав зменшуватися після покупки соцмережі Twitter за $44 млрд.