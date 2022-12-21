Фонд держмайна підготував перші аукціони малої приватизації на наступний рік
Про це йдеться в повідомленні Фонду.
Зокрема, до приватизації вже готові будівля лабораторії, адміністративне приміщення, приміщення ветеринарної лабораторії з прибудовами, фундамент нежитлової будівлі.
Як нагадали у Фонді, з моменту відновлення малої приватизації у вересні було проведено понад 170 онлайн-аукціонів. У них взяли участь понад 800 учасників, а до державного бюджету перераховані 1,15 млрд.
Як повідомлялося, протягом 12-16 грудня Фонд держмайна провів 19 приватизаційних аукціонів. Загалом переможці торгів запропонували за державні активи 100 млн грн, що в 11 разів більше за загальну суму стартових цін.
Також Фонд держмайна планує 28 аукціонів малої приватизації. Серед виставлених лотів – 50% державного пакету акцій ПАТ "Машинобудівне виробниче об’єднання "Оріон" в Одесі. Стартова ціна – 6,85 млн грн.