Банки вже видали 277 кредитів за програмою пільгової іпотеки "єОселя"

Починаючи з жовтня за програмою пільгового іпотечного кредитування "єОселя" в Україні видано 277 іпотечних кредитів.

Про це розповіла перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

"Протягом цих трьох місяців видано 277 кредитів", – сказала Свириденко.

За її словами, за весь цей час було подано 24 тис. заявок, наразі 8 тис. заявок перебувають у роботі банків.

Свириденко зауважила, що найбільше кредитів було видано військовослужбовцям, це майже 85% від загальної кількості виданих кредитів.

Як повідомлялося, у жовтні в Україні у тестовому режимі запрацювала нова державна програма доступного кредитування для українців "єОселя".

Це програма доступного кредитування на житло з пільговими ставками 3% для чотирьох категорій або 7% – для всіх інших категорій. Умови кредитування за програмою: пільгова відсоткова ставка; максимальний термін кредитування – до 20 років; мінімальний перший платіж – не менше ніж 20% від суми. Пільгові кредити на житло за програмою під 3% можуть отримати військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики та їхні родини, а також медики, педагоги, науковці, які працюють у державному та комунальному секторах.