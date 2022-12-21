США очікують зниження граничної ціни на російську нафту

США очікують, що разом із країнами-союзниками вони погодять скорочення граничної ціни на російську нафту, встановлену раніше на рівні $60 за барель.

Про це заявив перший заступник міністра фінансів США Адевале Адейемо в інтерв'ю Reuters, передає enkorr.

Адейемо зазначив, що досі він не бачив офіційної реакції Росії у відповідь на стелю цін на нафту, яка набула чинності 5 грудня. Проте вже в листопаді, за його оцінками, Росія отримала менший прибуток від продажу порівняно з жовтнем.

Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу "Велика сімка" (G7), а також Австралія з 5 грудня запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти країн ЄС і третіх країн з 5 грудня. Дія цієї заборони не поширюватиметься на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається нижче встановленої граничної ціни.

За даними Bloomberg, за перший тиждень після початку дії механізму обмеження цін на російську нафту, запровадженого країнами "Великої сімки", експорт нафти з РФ впав на 54%.