Керівництво податкової служби Львівщини відсторонили через повернення сумнівного ПДВ, – Гетманцев (оновлено)

Державна податкова служба відсторонила все керівництво Головного управління ДПС у Львівській області.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"Вітаю рішення керівництва ДПС про відсторонення керівництва Львівської податкової у повному складі за наслідками моніторингу відшкодування ПДВ у 2022 році", – написав Гетманцев.

"Рішення прийнято у зв’язку з відшкодуванням сумнівного ПДВ без належної всебічної попередньої перевірки. Розпочато розслідування, за яким при підтвердженні хоча б недбалості, послідує щонайменше звільнення. Всіх причетних. Ми однаково жорстко у війну повинні реагувати і на службову недбалість, і на злий умисел", – додав голова податкового комітету Ради.

Він зауважив, що це вже шосте подібне рішення з початку року.

На сайті ДПС в.о. керівника Головного управління служби у Львівській області вказаний Андрій Флис, його заступниками – Тарас Іванишин та Тарас Завада.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький пояснив, що Андрій Флис – це вже новий керівник управління ДПС у Львівські області, раніше він відповідав саме за повернення ПДВ.

"Новим очільником Львівської ДПС став Флис Андрій Степанович. Саме він змінив відстороненого Андрія Щербака з командою. Все б нічого, але Андрій Флис – колишній начальник відділу контролю за відшкодуванням ПДВ у Львівській області. Саме цей підрозділ безпосередньо відповідає за перевірку, підтвердження достовірності заявлених до відшкодування сум та формування висновків для відшкодування ПДВ з бюджету. І саме через зловживання з ПДВ "злетів" з посади Андрій Щербак", – написав очільник ОВА у Facebook.

Своєю чергою Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомило про розкриття чергової схеми незаконного бюджетного відшкодування ПДВ на Львівщині.

Заданими слідства, компанія, яка спільно з групою інших підприємств фактично контролюються відомим львівським бізнесменом, незаконно отримала бюджетне відшкодування ПДВ на майже 35,4 млн грн.

За результатами обшуків офісних приміщень цієї компанії вилучили фінансово-господарські документи та носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність товариства, а також понад 21 млн грн, 95 тис. євро, 10 тис. доларів США готівкою, загалом в еквіваленті понад 25 млн грн.

За даними БЕБ, службові особи згаданого товариства протягом 2021-2022 років купували різноманітні продукти харчування (крупи, макаронні вироби, каву, консерви, чай, олію, солодощі тощо) у декількох приватних підприємств. Надалі товари реалізовувалися суб’єктам господарювання різних форм власності, а також через мережу продуктових магазинів на території Львова, що належить відомому львівському підприємцю.

"При цьому, продаж згаданих товарів не відображався у податковій звітності. Таким чином товариство штучно створило нібито наявні залишки вказаних ТМЦ у складських приміщеннях, що дало можливість внести неправдиві відомості до офіційних документів та подати заяви на повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ", – пояснили у БЕБ.

Досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).