Ferrexpo Жеваго частково відновила виробництво

Гірничорудна компанія Ferrexpo після припинення виробництва з початку жовтня на своїх підприємствах у Полтавській області через обмеження постачання електроенергії внаслідок обстрілів енергоінфраструктури російськими окупантами відновлює роботу однієї лінії з випуску котунів.

Про це йдеться у повідомленні компанії на Лондонській біржі, передає Інтерфакс-Україна.

"Після призупинення своєї діяльності у жовтні 2022 року група наразі отримує достатньо електроенергії, щоб знову запустити одну лінію з виробництва котунів. Це дозволить групі, разом із наявною на складах продукцією, виконати чинні контракти з клієнтами", – зазначає компанія.

Ferrexpo уточнює, що у результаті перебоїв і нестабільності з електропостачанням у четвертому кварталі 2022 року компанія в жовтні-листопаді виробила близько 0,3 млн тонн окатишів. Очікується, що виробництво котунів загалом у 2022 році складе приблизно 5,9-6 млн тонн, що майже вдвічі менше, ніж у 2021 році.

"Незважаючи на перебої у виробництві групи, відвантаження клієнтам у четвертому кварталі 2022 року продовжувалися на рівні близько 250 тис. тонн на місяць", – зазначає компанія.

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Як повідомлялося, компанія Ferrexpo призупинила виробництво на своїх підприємствах у Полтавській області через пошкодження державної електроенергетичної інфраструктури російськими обстрілами у понеділок, 10 жовтня.

Ferrexpo – зареєстрована у Швейцарії залізорудна компанія з активами в Україні. Ferrеxpo належить 100% Еристівського ГЗК та 99,9% Біланівського ГЗК. До судового рішення у вересні 2022 року Ferrexpo також належало 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Акції Ferrexpo знаходяться у обігу на головному майданчику Лондонської фондової біржі. Найбільшим акціонером компанії є Костянтин Жеваго – 50,3% акцій.

Ferrexpo у 2021 році збільшила сумарне виробництво котунів на 0,02% порівняно з 2020 роком – до 11,22 млн тонн. Компанія в 2021 році також виробила 234 тис. тонн товарного концентрату з 67% вмістом заліза (зростання на 28%).

На Полтавському ГЗК встановлено 4 лінії з випуску котунів.