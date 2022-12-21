Валютна виручка від експорту залізної руди впала з початку року на 57%, – Митниця

Гірничорудні підприємства України у січні-листопаді поточного року зменшили обсяги експорту залізорудної сировини (ЗРС) на 42,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 23,22 млн тонн.

Про це свідчать дані Державної митної служби, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними митниці, валютний виторг від експорту ЗРС впав на 57,1% – до $2,84 млрд.

Водночас в Україну за вказаний період імпортовано ЗРС на $62 тис. у сумарному обсязі 96 тонн, тоді як у січні-листопаді-2021 року – на $183 тис. у сумарному обсязі 1,2 тис. тонн.

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Як повідомлялося, за даними Митниці, гірничорудні підприємства України у 2021 році знизили експорт залізорудної сировини (ЗРС) у натуральному вираженні на 4,2% порівняно з 2020 роком – до 44,36 млн тонн, проте завдяки зростанню світових цін валютна виручка від її експорту зросла на 62,8% – до $6,9 млрд.

Українські компанії експортували залізну руду минулого року переважно в Китай (41,90% експорту у грошовому вираженні), Чехію (9,65%) та Польщу (7,99%).

Нагадаємо, у травні минулого року президент Володимир Зеленський назвав необхідним підвищення ренти на видобуток руди через різке зростання світових цін, що дозволяло власникам рудних компаній отримувати надприбутки.

Проте ухвалення відповідного законопроекту №5600, розгляд якого очікувалося у липні, відкл, затягнулося до кінця листопада. Тим часом ціни на руду впали.