Бюджет отримав 17 мільярдів від націоналізації російських банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб перерахував до спеціального фонду державного бюджету 17 млрд грн з рахунків "Промінвестбанку" та "Міжнародного резервного банку" (колишній "Сбербанк Росії"), що ліквідуються.

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Зокрема, перераховано:

3,17 млрд грн;

4,67 млн євро;

$372,27 млн;

53,23 тис. фунтів стерлінгів;

917,43 швейцарських франків;

43,9 тис. злотих.

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Як повідомлялося, за рішенням РНБО від 11 травня, конфіскації підлягають корпоративні права "Промінвестбанку" та "Міжнародного резервного банку" (права на їх акції), кошти на коррахунках, облігації внутрішньої державної позики та депозитні сертифікати НБУ, права вимоги за кредитами держпідприємств "Укрзалізниця", "УкрЕнергоМашини", "Артем", "Зоря-Машпроект".

Нагадаємо, на початку квітня Національний банк запропонував Кабінету міністрів вилучити та спрямувати в дохід держави активи дочірніх банків "Сбєрбанку Росії" та "ВЕБ.РФ" на загальну суму 26 млрд грн.

У лютому, одразу після початку російського вторгнення, Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".