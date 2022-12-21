Пентагон перевіряє постачання військової допомоги Україні

Служба кримінальних розслідувань Міноборони США (DCIS) веде перевірки постачання військової допомоги Україні.

Про це пише Defense News, передає Інтерфакс-Україна.

"Перший заступник директора служби Джеймс Айвс заявив, що DCIS звертає увагу на Україну через поспішне укладання Пентагоном багатьох контрактів і через те, що американська допомога може потрапити на "чорний" ринок", – зазначає портал.

"Реальна небезпека існує тому, що ми маємо справу з величезною масою речей, багато з яких можна використовувати для бойових дій. Ми працюємо дуже швидко з цієї проблеми", – сказав Айвс.

Він зазначив, що особливе занепокоєння управління генерального інспектора Пентагону, якому підпорядковується DCIS, викликають портативні системи на кшталт переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК).

У вересні Айвс очолив групу слідчих у поїздці до Польщі, де знаходиться хаб для постачання іноземних озброєнь та матеріалів уряду України. Також невеликі групи при офісі військового аташе США в Україні перевіряють маршрути перевезень іноземної допомоги країною.

При цьому Айвс запевнив, що США здобули уроки з випадків шахрайства, які мали місце під час присутності американських військ в Іраку та Афганістані.

Defense News зазначає, що адміністрація США посилює перевірки постачань озброєнь Україні перед тим, як у січні республіканці, які одержали на проміжних виборах більшість у Палаті представників, розпочнуть роботу і чинитимуть більший тиск на адміністрацію з цього питання.

Наприкінці листопада представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі стверджував, що адміністрація США постійно контролює, як американська військова та інша допомога використовується Києвом.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Міноборони США у різний спосіб намагається прискорити процедуру укладання контрактів на постачання озброєнь для заповнення американських арсеналів і для військ України. У грудні Пентагон оголосив про укладання контрактів на суму понад $9 млрд, у тому числі на $2,7 млрд із сум, схвалених Конгресом США з метою закупівлі оборонної продукції для України, та на $3,4 млрд для поповнення власних арсеналів Пентагону замість озброєнь, відправлених в Україну.