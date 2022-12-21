Алжир цьогоріч експортував рекордний обсяг газу
Про це повідомляє видання Rzeczpospolita, передає enkorr.
Про збільшення експорту заявив Мілуд М'яллад з Міністерства енергетики Алжиру. Він додав, що щорічно споживання газу в країні зростає на 3-4%. Алжир щорічно видобуває 102 млрд кубометрів газу, половина з яких йде на внутрішнє споживання. У 2023 році влада поставила перед собою мету експортувати 100 млрд кубометрів газу.
Алжир входить до десятки найбільших виробників газу в світі. Національна компанія Sonatrach займається видобутком, переробкою, транспортуванням і продажем вуглеводнів і є найбільшою не тільки в Алжирі, а й у всій Африці.
Цього року, після російського вторгнення в Україну та свідомого скорочення поставок російським "Газпромом", алжирський газ став дуже популярним серед західних споживачів.
Найбільше алжирського СПГ імпортують Туреччина, Франція та Іспанія. Країна також має газопровідне сполучення з ЄС, завдяки чому у 2021 році країни Співтовариства закупили в Алжиру 35 млрд кубометрів газу. Цього року імпорт до Співтовариства зріс у 1,5 раза.