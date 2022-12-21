Експорт коксу з України впав з початку року у 50 разів

Україна у січні-листопаді поточного року зменшила експорт коксу та напівкоксу у натуральному вираженні на 98% або у 50 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 3,86 тис. тонн.

Про це свідчать дані Державної митної служби, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У грошовому вираженні експорт коксу та півкоксу за цей період впав на 97,6% – до $1,01 млн.

Водночас Україна у січні-листопаді 2022 року імпортувала 340,45 тис. тонн коксу та напівкоксу, що на 50,4% менше у порівнянні з січнем-листопадом 2021 року. У грошовому вимірі імпорт зменшився на 42,1% – до $168,89 млн.

Нагадаємо, Україна у 2021 році збільшила експорт коксу та напівкоксу у натуральному вираженні у 3,3 раза порівняно з 2020 роком – до 194,54 тис. тонн. У грошовому вираженні експорт коксу та напівкоксу за цей період зріс у 4,8 раза – до $41,84 млн.

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Основний експорт здійснювався до Казахстану (29,03% у грошовому вираженні), Туреччини (20,06%) та Алжиру (15,77%).

Водночас Україна за минулий рік імпортувала 789,9 тис. тонн коксу та півкоксу, що у 2,1 разу більше порівняно з 2020 роком. У грошовому вираженні імпорт зріс у 4,3 рази – до $351,24 млн. Імпорт здійснювався в основному з РФ (65,48% у грошовому вираженні), Чехії (20%) та Польщі (8,45%).

Внаслідок війни низка шахт і коксохімзаводів опинилась на територіях, тимчасово не підконтрольних Україні.