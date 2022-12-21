На посаду директора НАБУ претендують 78 кандидатів

20 грудня закінчився прийом документів для участі в конкурсі на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України. Усього комісія отримала документи 78 заявників.

Про це повідомляє Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ.

Згідно з регламентом проведення конкурсу, Комісія публікує прізвища, імена та по батькові осіб, які подали документи та кількість отриманих файлів від кожного заявника.

Зі списком можна ознайомитися за посиланням.

На засіданні комісії 22 грудня буде розглянуто питання ухвалення рішення про допущення або недопущення кандидатів до участі у конкурсі на підставі поданих документів, а також оголошено про наступний етап конкурсу – тестування кандидатів на знання законодавства.