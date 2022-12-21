Бельгія і Люксембург розблокували заморожені активи російського Національного депозитарію, – ЦБ РФ

Бельгія і Люксембург видали дозволи на розблокування активів російського Національного розрахункового депозитарію (НРД) до 7 січня.

Про це заявив перший заступник голови ЦБ РФ Володимир Чистюхін, пише російський "Коммерсант".

"Я думаю, що багато хто з вас почув, що буквально вчора уряди Люксембургу і Бельгії прийняли рішення дати можливість Euroclear як найбільшій міжнародній депозитарній системі розблокувати частину російських паперів", – сказав Чистюхін.

За його словами, наразі НРД "займається питанням осмислення" того, які можливості дає цей дозвіл і які папери можна вивести з Euroclear в інші депозитарії. Таким чином, додав він, російські інвестори матимуть право на використання заблокованих активів.

Надані урядами Бельгії та Люксембургу ліцензії дозволяють скористатися механізмом, передбаченим восьмим пакетом санкцій ЄС. Ліцензія дозволить особам, які не перебувають під санкціями, але чиї структуровані через НРД активи заморожені в Clearstream та Euroclear провести операції з виведення активів.

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Як повідомлялося, у березні після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну найбільші європейські депозитарії Euroclear і Clearstream заблокували рахунки НРД, через що частина паперів російських інвесторів виявилася замороженою.

За даними Банку Росії, сума заблокованих цінних паперів, що належать російським резидентам, становить близько 6 трлн руб. ($83,61 млрд).

За даними російських ЗМІ, після блокування "депозитарного моста" між НРД РФ та європейськими депозитаріями – Euroclear та Clearstream – обсяг "заморожених" коштів тільки російських банків сягав 15 млрд євро, однак більшу половини цих грошей вдалося переказати в ручному режимі.

У підсумку на момент введення санкцій щодо НРД 3 червня сума заблокованих коштів на рахунках НРД в іноземних депозитаріях і в банках вже становила близько 4,5-7 млрд євро.