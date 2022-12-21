Поліція охорони купила елітні позашляховики Volkswagen Touareg по 3 мільйони за штуку

Управління поліції охорони у Полтавській, Одеській та Львівській областях купують у фірми "Спец-Ком-Сервіс" автомобілі по 3,07 млн грн за штуку.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, управління у Полтаві та Одесі 19 грудня вже уклали угоди, а у Львові – лише планують.

Кожне з трьох управлінь купує по одному повнопривідному легковому автомобілю спеціалізованого призначення СКС-VWTG-ПС виробництва постачальника на базі Volkswagen Touareg за однаковою ціною 3,07 млн грн.

Оперативно-службові автомобілі мають бензиновий двигун об’ємом 3 л, автоматичну коробку передач, купу різних засобів та подушок безпеки, систему фронтального контролю, круїз-контроль, клімат-контроль, камеру заднього огляду тощо.

Зі спецобладнання у них – синій сигнальний світлодіодний маячок на магніті, встановлений на даху. Крім того, вони додатково повинні мати систему нічного бачення, пакет асистентів водія, доводчики дверей, скло триплекс, темнотоноване бокове скло та колісними дисками Braga R20.

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У салоні "Автодім Атлант" модель Volkswagen Touareg 3.0 TSI у різних комплектаціях коштує 2,71-3,02 млн грн. Однак систему нічного бачення Night Vision і скло триплекс пропонують лише в найдорожчій комплектації R-Line+Platinum вартістю 3,02 млн грн.

Фірма "Спец-Ком-Сервіс" отримала ці підряди без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Засновниками "Спец-Ком-Сервісу" з-під Києва є Сергій Калюш із Вишневого і Михайло Городових із Черкащини. Директором цієї фірми є Василь Юрійович Даниляк. Житель Вишневого з такими ПІБ до 2017 року був начальником штабу оперативного управління Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, а його дружина Валентина Даниляк до 2020 року очолювала Відділ контролю на міському електричному транспорті та залізничному транспорті Управління державного контролю на наземному транспорті.