Рятувальники купили український комплекс безпілотників за 37 мільйонів
Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.
Згідно із умовами договору, до кінця року виробник "Скаетон" поставить рятувальникам безпілотний авіаційний комплекс ACS-3 на базі спеціально переобладнаного повнопривідного мікроавтобуса Volkswagen Crafter 4×4 TDI з механічною коробкою передач.
До складу комплексу входять три безпілотні літаки ACS-3 з інжекторним двигуном, механічна катапульта, кейси, цільове спорядження та переносна станція керування. Станція включає два пульти керування, антенні системи відео-каналу і каналу телеметрії та керування, а також запчастини, допоміжне обладнання, інструменти для технічного обслуговування.
Також виробник безкоштовно підготує спеціалістів з експлуатації, обслуговування та управління БПЛА.
Літаки мають розмах крила 3 м, максимальну дальність автономного польоту 2 500 км, радіус передачі цифрових даних в режимі реального часу та командно-телеметричних даних 100 км, тривалість польоту 28 годин і крейсерську швидкість 120 км на годину.
ACS-3 – це назва військової версії комплексу, його цивільна версія називається Raybird-3.
Київська компанія "Скаетон" на 85,5% належить директору Олександру Степурі. Ще 10,5% має "ЗНВКІФ "Валентайн", найбільшим власником якого є Степура. Ще по 2% "Скаетону" мають Роман Княженко та Олександр Хроленко.
У серпні фірма за 50 млн грн продала рятувальникам комплекс ACS-3 в іншому складі: з трьома пультами керування замість двох, однією такою ж камерою замість двох та одним іншим сенсором замість двох.