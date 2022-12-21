Кабмін виділить компанії, яку очолив скандальний банкір Мецгер, 30 мільярдів на пільгове житло

Кабінет міністрів планує докапіталізувати "Українську фінансову житлову компанію" ("Укрфінжитло") на 30 мільярдів гривень шляхом випуску облігацій державної позики.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Згідно з оприлюдненим нардепом проєктом постанови уряду, до кінця 2022 року планується випустити облігації внутрішньої державної позики на суму 30 млрд грн строком погашення 5 років та ставкою доходу 19,5% річних. Цінні папери обміняють на акції додаткової емісії "Укрфінжитла".

"Укрфінжитло" є координатором держпрограми доступного іпотечного кредитування для громадян "Оселя". 100% акцій компанії належить державі.

Зазначимо, що наприкінці минулого року Кабінет міністрів вже влив у капітал ПрАТ "Укрфінжитло" облігації внутрішньої держпозики на 20 млрд грн.

Як повідомлялося, з 11 листопада головою правління ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") призначено Євгена Мецгера, який зі скандалом звільнився минулого року з посади голови державного "Укрексімбанку" після нападу на журналістів.

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Нагадаємо, 4 жовтня співробітники "Укрексімбанку" вчинили напад на журналістів програми "Схеми" під час запису інтерв'ю з головою банку Євгеном Мецгером у його кабінеті через питання, які йому не сподобалися. У журналістів силою відібрали камери та видалили записане відео.



Питання стосувалося виданого банком кредиту на $60 млн під заставу спірного ТРЦ SkyMall фірмам маловідомого бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованому Донбасі та сплачує податки окупаційній владі.

Євген Мецгер та пресслужба "Укрексімбанку" спочатку заперечували факт нападу та звинувачували журналістів у провокації. Однак після того, як вдалося відновити відео нападу, Мецгер попросив усунути його від виконання обов'язків на час слідства і визнав свою провину, пояснивши те, що сталося, "емоційним сплеском". Згодом він все ж написав заяву про відставку, яку наглядова рада банку задовольнила.

У свою чергу прокуратура повідомила про підозру Мецгеру та двом посадовим особам "Укрексімбанку" за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. У вересні суд визначив покарання Мецгеру у вигляді штрафу без позбавлення права займати певні посади.

До призначення головою "Укрексімбанку" Євген Мецгер був заступником вже колишнього голови НБУ Кирила Шевченка в "Укргазбанку". А його дружину Юлію Мецгер у 2019 році президент Володимир Зеленський призначив до наглядової ради "Приватбанку". Після цього виявилося, що вона є кумою подруги та ексколеги президента Олени Кравець.