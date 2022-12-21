Експорт сільгосппродукції в грудні збільшився на 29%, – Мінагрополітики

Україна з початку повномасштабного російського вторгнення експортувала 35,8 млн тонн зернових, зернобобових, олійних культур та продуктів їх переробки.

Про це йдеться в даних Міністерства аграрної політики та продовольства, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому за першу половину грудня 2022 року з країни відправлено на експорт 3,6 млн тонн сільгосппродукції, що на 0,8 млн тонн, або на 29%, перевищує показники першої половини листопада. У розрізі культур за цей період відвантажено 1,55 млн тонн кукурудзи (майже вдвічі більше, ніж за 1-15 листопада), а експорт пшениці зберігся на рівні першої половини минулого місяця – 815 тис. тонн.

Експорт насіння соняшнику за 1-15 грудня зріс порівняно з 1-15 листопада на 24% – до 230 тис. тонн, соєвих бобів – на 20%, до 230 тис. тонн, ріпаку – на 6%, до 194 тис. тонн. При цьому постачання соняшникової олії знизилося на 1% – до 303 тис. тонн, шротів усіх видів – на 16%, до 146 тис. тонн, а обсяг постачання соєвої олії зберігся на рівні 9,9 тис. тонн.

За даними Мінагрополітики, за першу половину грудня 43,3% закордонних поставок продукції АПК припали на кукурудзу, 22,7% – пшеницю, 8,4% – олію, 6,6% – соєві боби, 6,5% – ріпак, 6,4% – соняшникове насіння, 4% – шроти, 2,7% – ячмінь, 0,3% – соєву олію.

До початку повномасштабного збройного вторгнення РФ Україна щомісяця експортувала в середньому 5-6 млн тонн сільгосппродукції, переважно через свою морську інфраструктуру в Чорному морі.