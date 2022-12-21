Швейцарія запровадила нові санкції проти Росії

Швейцарія слідом за Європейським Союзом запровадила нові санкції проти Росії, у списки санкцій потрапили 141 фізична та 49 юридичних осіб.

Про це йдеться в заяві швейцарського уряду, передає Інтерфакс-Україна.

"Швейцарія, вносячи 21 грудня зміни до списків санкцій, тим самим приєдналася до заходів ЄС", – наголошується в пресрелізі.

Швейцарія вносить зміни до санкційного режиму в рамках заходів, які вжив ЄС у зв'язку з постачанням іранських безпілотників Росії та російською військовою агресією, що триває в Україні, уточнюється в документі.

Санкції набирають чинності о 18:00 за місцевим часом.

Згідно із заявою, ЄС 16 грудня також запровадив заборону на експорт до РФ ще низки категорій товарів і надання Росії низки послуг, і швейцарський уряд у свою чергу вивчить ці заходи.

Як повідомлялося, Рада Євросоюзу 16 грудня ухвалила дев’ятий пакет санкцій, спрямований на посилення тиску на Росію та її уряд.

Зокрема, він передбачає обмеження гірничодобувного та енергетичного секторів та заборону на експорт товарів космічної промисловості та безпілотників.

Серед іншого ЄС також додав до списків санкцій ще 168 структур, пов'язаних з оборонною промисловістю РФ. Крім того, до дев'ятого пакету санкцій ЄС проти РФ увійшли 144 фізичні особи, включаючи високопоставлених російських чиновників, депутатів, військових та артистів.