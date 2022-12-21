"Укрпошта" випустить марку, присвячену "Щедрику". ФОТО

23 грудня вводиться в обіг поштова марка "Щедрик. Carol of the Bells", яка є заключною в циклі марок, випущених "Укрпоштою" цього року.

Про це йдеться в повідомленні "Укрпошти".

Випуск поштової марки приурочено 100-річчю з моменту презентації музичного твору "Щедрик" на сцені в Карнегі-Холі в Нью-Йорку. Саме після того, коли "Щедрик" Миколи Леонтовича залунав на американській сцені, щедрівка набула всесвітньої популярності, ставши символічним святковим гімном для низки країн.

Ескіз до поштової марки, конверта "Перший день", художньої картки та штемпеля "Перший день" створив заслужений художник України Миколай Кочубей.

Тираж марки – 200 тис. примірників. Номінал марки – W (еквівалент 1,5$, відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа наземним транспортом до 50 г до іноземних держав).

Придбати поштовий випуск "Щедрик. Carol of the Bells" можна починаючи з 23 грудня у всіх міських відділеннях "Укрпошти" по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині.