Колишня фірма подруги голови Дніпропетровської ОВА Резніченка отримала новий контракт на утримання доріг на 16 мільйонів

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації 19 грудня уклав угоду з ТОВ "Будінвест інжиніринг" на експлуатаційне утримання доріг області вартістю 16,64 млн грн.

Як пишуть "Наші гроші", про це повідомляється в системі "Прозорро".

Це черговий контракт Дніпропетровської ОДА з фірмою, засновницею якої до останнього часу була Яна Хланта – фітнес-тренерка та близька подруга очільника області Валентина Резніченка.

"Будінвест інжиніринг" почав заробляти на підрядах у Дніпропетровській області в 2017 році, коли обладміністрацію вперше очолив Резніченко. За даними системи Spending, пік заробітків на ремонтах доріг припав на 2021-2022 роки, коли Резніченко вдруге очолив ОДА, а його радник Юрій Голик став консультантом "Великого будівництва".

Також фірма отримала найбільше грошей серед усіх фаворитів "Укравтодору" під час вторгнення цього року – 1,6 млрд грн.

Як повідомлялося 2 листопада, із початку повномасштабного вторгнення РФ компанія тренерки та близької подруги голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка Яни Хланти отримала 1,5 млрд грн на ремонт і експлуатацію доріг у регіоні.

Уже 9 листопада Хланта вийшла зі складу засновників, зараз основним власником фірми є Павло Чухно. Це віцепрезидент спортклубу "Прометей". Президентом клубу є давній знайомий Резніченка Володимир Дубинський. Він та його брат Леонід розшукуються у США за шахрайство.

В Офісі президента відповіли на скандал повідомленням, що висновки будуть робити тільки за результатами розслідування правоохоронних органів.

14 листопада Володимир Зеленський взяв Валентина Резніченка у свою делегацію для публічного візиту у деокупований Херсона. Того ж дня "Укравтодор" перерахував "Будінвест інжинірингу" 60 млн грн, а через тиждень облдержадміністрація також перерахувала 22 млн грн.

І ось тепер фірма має новий контракт на новий рік.