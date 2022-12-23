Знайти роботу в Німеччині змогли менше чверті українських біженців

Німеччина прийняла близько 600 тис. українських біженців працездатного віку, проте знайти роботу там змогли менш як 25% з них.

Про це свідчать дані посольства Німеччини в Україні, передає liga.net.

Так, станом на вересень в країні було працевлаштовано лише 142 тис. громадян України.

З них 116 тис. – це працівники, які платять внески соціального страхування. Крім того, є близько 26 тис. осіб з неповною зайнятістю, на яких поширюються спеціальні правила соціального страхування та оподаткування.

Основна причина, через яку українцям в Німеччині важко знайти роботу, – це мова. Майже 200 тис. дорослих українок зараз відвідують фінансовані державою інтеграційні курси, на яких викладають базові знання німецької мови. Вони тривають близько шести місяців.

Ще однією перешкодою є визнання професійних кваліфікацій, особливо вчителів та лікарів.

Крім того, питання догляду за дітьми також відіграє важливу роль у прийнятті на роботу. Травматичний досвід війни або психічні навантаження також можуть завадити влаштуватися на роботу.

Загалом у Німеччині станом на 6 грудня перебували 1,03 млн біженців з України, з яких понад 988 тис. подали заявки на тимчасовий захист.

Усі біженці з України, які цього потребують, можуть отримувати у Німеччині державну підтримку у вигляді надання житла, харчування, медичного страхування та щомісячного грошового утримання.

Федеральні землі виходять з того, що на 2022 рік витрати на забезпечення біженців з України становитимуть 2-3 млрд євро. Крім того, є ще близько 2 млрд євро, які покриває федеральний уряд на допомогу з безробіття II (мінімальний дохід для працездатних осіб, які потребують допомоги).