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Знайти роботу в Німеччині змогли менше чверті українських біженців

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Знайти роботу в Німеччині змогли менше чверті українських біженців
Німеччина прийняла близько 600 тис. українських біженців працездатного віку, проте знайти роботу там змогли менш як 25% з них.

Про це свідчать дані посольства Німеччини в Україні, передає liga.net.

Так, станом на вересень в країні було працевлаштовано лише 142 тис. громадян України.

З них 116 тис. – це працівники, які платять внески соціального страхування. Крім того, є близько 26 тис. осіб з неповною зайнятістю, на яких поширюються спеціальні правила соціального страхування та оподаткування.

Основна причина, через яку українцям в Німеччині важко знайти роботу, – це мова. Майже 200 тис. дорослих українок зараз відвідують фінансовані державою інтеграційні курси, на яких викладають базові знання німецької мови. Вони тривають близько шести місяців.

Ще однією перешкодою є визнання професійних кваліфікацій, особливо вчителів та лікарів.

Крім того, питання догляду за дітьми також відіграє важливу роль у прийнятті на роботу. Травматичний досвід війни або психічні навантаження також можуть завадити влаштуватися на роботу.

Загалом у Німеччині станом на 6 грудня перебували 1,03 млн біженців з України, з яких понад 988 тис. подали заявки на тимчасовий захист.

Усі біженці з України, які цього потребують, можуть отримувати у Німеччині державну підтримку у вигляді надання житла, харчування, медичного страхування та щомісячного грошового утримання.

Федеральні землі виходять з того, що на 2022 рік витрати на забезпечення біженців з України становитимуть 2-3 млрд євро. Крім того, є ще близько 2 млрд євро, які покриває федеральний уряд на допомогу з безробіття II (мінімальний дохід для працездатних осіб, які потребують допомоги).

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Топ коментарі

  • Харьков Сумской
    Це - неймовірний результат. Біженці зі сходу та Африки, які з 2015 року потрапили в Німеччину, досить й близько не мають таких показників.
  • Leon Renk bcc9a743
    Хто шукає -той завжди знаходить!
    Хто вчить - той завжди вивчить!
    Хто бажає - той завжди подолає!
  • Stanisław Lipski e940d0e5
    A to Kanadyjczycy ślepi i nie zauważą? Ludzie na Zachodzie mają pieniądze, dlatego że potrafią pracować i zarabiać. Mogą komuś dać z dobroci serca, ale będą źli jeśli poczują się wykorzystywani.
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